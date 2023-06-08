У ВСУ есть силы на полтора наступления – прогноз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские войска в западных учебных центрах сыграли в компьютерную игру, где были просчитаны сотни вариантов проведения наступления.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил военный эксперт директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

При этом, по мнению эксперта, у России есть все ресурсы для того, чтобы обескровить это наступление.

«Месяца два назад в Рамштайне было совещание, в Германии, проводил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Милли, в тот период. Это компьютерная игра, штабная, проводилась на компьютерах, там были просчитаны сотни вариантов развития сценарием. Причем, действия Украины и действия войск НАТО. Какой из этих сценариев будет использован, говорить пока рано, но в любом случае, у нас есть все ресурсы для того, чтобы первое – измотать противника, второе – обескровить его, и потом самим начать двигаться вперед», – сказал эксперт.

В целом он считает, что ВСУ способны провести полтора наступления – одно главное и одно вспомогательное.

«Вообще было подготовлено 12 бригад. 9 бригад готовились в странах НАТО и три бригады – поляки их готовили на территории Украины. Бригада – это где-то 5-6 тысяч человек. То есть примерно 50 тысяч человек – это точно подготовлены для этого наступления. Этого достаточно для организации одного мощного удара. Противник, согласно данным Пентагона, может организовать полтора наступления. Первый удар – отвлекающий, не основной, но он может выглядеть как самый мощный и главный, а второй удар – основной. У них на эти полтора удара есть силы и средства, и Пентагон об этом прямо сказал», – резюмировал Кнутов.