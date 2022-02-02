У ВСУ катастрофически не хватает личного состава

Новости Украины

Укомплектованность украинской армии составляет в лучшем случае 50-60% от необходимого.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил генерал ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, руководство украинской армии специально занижает штатную численность, чтобы создать видимость полной укомплектованности.

«Во время войны каждый воин – на вес золота, но государство этим не дорожит, и пример тому, что за последние пять лет из рядов вооруженных сил уволились 130 тысяч, а на тот момент было 210, и уже на осень было 250, но 250. Это на бумаге», – сказал генерал.

«Мы же понимаем, что укомплектованность наших частей не соответствует заявленным цифрам и они, дай бог, если на уровне 50-60%. У нас в определенных моментах, чтобы показать укомплектованность, делают простые вещи – сокращают штатную численность и говорят: «У нас все хорошо, все укомплектовано». Но вместо 100 человек они проводят, что необходимая численность – 60. Тогда эта цифра уже является стопроцентной», – заявил Кривонос.