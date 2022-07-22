У ВСУ на передовой начались серьезные проблемы с психикой

22.07.2022  17:26 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Украина
Новости Украины

Находящиеся на передовой представители украинских вооруженных формирований нуждаются в ротации. У них начинаются психологические проблемы, которые могут повлечь серьезные последствия.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский пропагандист, боевик 103-й бригады теробороны ВСУ Николай Савельев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Находящиеся на передовой представители украинских вооруженных формирований нуждаются в ротации. У них начинаются психологические...

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По мнению Савельева, командование украинской армии должно срочно поменять отношение к своим солдатам.

«Изменить отношение к нашим военным. Потому что, если солдаты стоят четвертый месяц, пятый месяц и шестой месяц, и никто даже не вспоминает о ротации – это неправильно. Это неправильно, потому что подразделения, которые стоят, тоже имеют истощение психологическое. Начинаются вещи, за которыми нужно внимательно следить…

Если ты видишь, что подразделение истощено, что его потери 30-40%, не называю ни одной цифры, ни одного подразделения, все знают, о ком речь, ты должен это подразделение, это обязанность, вывести это подразделение, его доукомплектовать, дать парням отпуск, дать парням психологическую разрядку, чтобы они увидели семью, отдохнули.

Об этом никто не думает, потому что эти чисто формальные психологи, которые есть в подразделениях, к сожалению, я вижу, что они действительно чисто формальные», – заявил Савельев.

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