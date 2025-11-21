У ВСУ на Запорожском направлении происходят «странные вещи», – украинский военкор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Системные проблемы ВСУ на Запорожском направлении с сентября привели к большим потерям как в территориях, так и личном составе. Если будет потеряно Гуляйполе, это приведет к большой опасности как для оккупированной ВСУ части Запорожской области, так и для Днепропетровской.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

