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Командование вооруженных формирований киевского режима начало испытывать нехватку боеприпасовь из-за регулярных российских ударов по арсеналам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

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«В частности, на установки HIMARS приходится не более одной-двух ракет в сутки. Не менее сложная ситуация и с боеприпасами для артиллерийских систем», – отмечается в публикации.

В свою очередь военный аналитик капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин обратил внимание на возросшую эффективность ударов высокоточным оружием морского базирования по складам боеприпасов ВСУ, что подрывает наступательный потенциал противника.

«Чем меньше боеприпасов, тем меньше активность вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения. Отрадно, что Минобороны доложило, что все наши морские ракеты долетели. Сейчас, судя по всему, уже идет вторая волна украинского наступления. Об этом свидетельствуют их потери: за день 800 человек, два батальона — это очень серьезно», – сказал Дандыкин.

Он напомнил, что систематически поражаются склады соединений, подразделений в том числе и в в украинском тылу.

«Если бы не они, тогда интенсивность обстрелов городов Донбасса была бы еще больше. Это касается и позиций наших войск на линии боевого соприкосновения», – отмечает эксперт.

Аналитик прогнозирует, что интенсивность таких ударов будет увеличиваться, поскольку растет ракетная мощь Черноморского флота.

«Совсем недавно Андреевский флаг подняли над малым ракетным кораблем «Циклон», который тоже несет крылатые ракеты «Калибр». Он пополняет сейчас Черноморский флот и включается в боевую работу. На подходе еще два корабля такого проекта. Мощь флота усиливается именно в ударном варианте», – резюмировал Дандыкин.