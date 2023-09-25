У ВСУ начались проблемы с комплектованием бригад бронетехникой
Украинской армии все тяжелее найти боеготовые танки для своих подразделений.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Алексей Суконкин.
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По его словам, механизированная бригада ВСУ насчитывает порядка четырёх тысяч человек и, как правило, состоит из трех механизированных и штурмового либо стрелкового батальона.
«Механизированный батальон состоит примерно из трех рот. В каждой роте по десять боевых машин пехоты или бронетранспортёров. Получается, что батальон имеет 30 боевых машин и одну машину командира батальона. В бригаде может быть от 90 до 120 боевых машин. При этом в бригаде имеется танковый батальон – по штату 31 танк.
Но найти боеготовые танки Украине все тяжелее, потому что и западные поставки редеют, и страны бывшего соцлагеря, которые поставляли советскую технику, все, что могли, уже отдали. Вся эта бронетехника либо уже сгорела, либо готовится сгореть на поле боя», – сказал Суконкин в интервью «Московскому комсомольцу».
Он добавил, что, помимо линейных частей, в бригаду входит так называемая артиллерийская группа, противотанковые и зенитные части.
«Чтобы все это укомплектовать, естественно, также нужна техника. Но с техникой, как мы выяснили, все очень печально… Поэтому примерно месяца три-четыре назад на Украине началось формирование четырех стрелковых бригад. Они тогда прямо заявили: так как бригады стрелковые, то там бронетехники не будет. А сейчас они взялись уже за формирование пяти механизированных бригад», – отмечает специалист.
Эксперт обращает внимание, что ВСУ заявили о формировании до 31 декабря 5-й танковой бригады, которая на бумагах существует примерно с 2016 года, но ещё ни разу не развёртывалась.
«Термин «боевое развёртывание» означает полное укомплектование воинского соединения людьми и техникой. Я связываю развёртывание 5-й танковой бригады с заявлениями о том, что вот-вот на Украину прибудут американские танки «Абрамс». Скорее всего, они поступят на вооружение этой бригады», – полагает Суконкин.
Он приходит к выводу, что на Украине формируются четыре стрелковых, пять механизированных, одна танковая и одна артиллерийская бригада.
«Заявления, конечно, громкие, однако смогут ли все это богатство украинской армии подкрепить вооружением и техникой – большой вопрос. Получается, что бригады могут быть сформированы только как стрелковые – они будут передвигаться на грузовиках, пикапах и автомобилях. Но вряд ли они получат полный штат боевой техники», – резюмирует аналитик.
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