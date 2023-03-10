У ВСУ не хватает снарядов для наступления, но ситуация меняется – российский генерал

Олег Кравцов.  
10.03.2023 12:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пока продолжаются бои за Артемовск, ВСУ не в состоянии проводить наступательные операции на других участках фронта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

Пока продолжаются бои за Артемовск, ВСУ не в состоянии проводить наступательные операции на других...

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«Вряд ли ВСУ начнут наступление именно сейчас, потому что достаточные силы и группировки украинских войск развернуты сейчас в Бахмуте и вокруг него. Битва за Бахмут продолжается, а это значит, что по правилам военной науки на другом участке фронта наступать в таких условиях нецелесообразно. Да и снарядов для наступления ВСУ явно не хватает», – сказал эксперт «Независимой газете.

Он напомнил, что на саммите министров обороны в Стокгольме глава Минобороны Украины Алексей Резников просил у западных партнеров боеприпасы, заявив, что ВСУ требуется миллион артиллерийских снарядов, стоимость которых оценивается в четыре миллиарда евро.

«Надо учитывать, что снаряды, в том числе и высокоточные, для ВСУ обещали поставить и уже поставляют США. СМИ сообщают, что Украине переданы управляемые бомбы JDAM-ER. Их еще называют «умными бомбами», поскольку они оборудованы системой наведения и GPS-приемником. Можно допустить, что они будут применяться не только с самолетов, но и с тяжелых беспилотников, которые уже есть у Украины.

У ВСУ появляются ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые через американские спутники наводятся на цель и уже применялись по территории РФ», – предупредил генерал.

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