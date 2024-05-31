У ВСУ не осталось в тылу стратегических резервов. Все пошли под Харьков – военкор Коц

Украина намерена провести контрнаступление на севере Харьковской области. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Коца, такая масштабная переброска войск говорит о том, что Украина может готовить попытку контрнаступления в этом районе.

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«Судя, по стянутым сюда силам, планируется очень мощный контрудар. Сегодня здесь, на этом направлении, – Волчанск и Липцы, – собраны практически все оперативные и стратегические резервы противника, сюда брошены самые элитные, мотивированные, подготовленные и оснащенные части. Из последних, кто сюда доехал, – это 36-я бригада морской пехоты, это соединение, которое перебросили на Харьковщину и Херсонского направления. Сюда прибыла 71-я егерская бригада, здесь уже разворачивается 82-я десантно-штурмовая бригада, – это соединение, которое в прошлом году штурмовало Работино, и эта бригада оснащена западными типами вооружений: «Страйкеры», «Мардеры», «Челленджеры» – это все на вооружении этой бригады», – сказал военкор.

«Правда, сейчас эта техника совершенно бесполезна, потому что передвижение в этой зоне сегодня исключительно пешком, либо на багги или мотоциклах. Потому что технику сжигают моментально что нашу, что украинскую. Передвигаться на технике невозможно. Также прибыла сюда президентская бригада и бригада охраны Генштаба – все, резервов у противника в тылу не осталось. Есть на направлениях, конечно, какой-то тактический резерв, с помощью которого противник проводит ротацию на позициях, заменяет на раненых, но стратегических и оперативных резервов у противника нет, он все бросил на Харьковское направление», – заявил Коц.