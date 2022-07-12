У ВСУ не получается зацепиться за Северск

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Новости Украины

Во временно оккупированном киевским режимом городе Северск практически не осталось кадровых подразделений ВСУ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«Мы ожидаем, что ситуация в районе Северска в самое ближайшее время будет развиваться благоприятно для нас. Сейчас идут зачистки от украинских вооруженных формирований населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Мы наблюдаем, что из Северска практически выведены кадровые и обученные части. Там, по сути, остались части тербатов и свежемобилизованных жителей, которые не имеют серьезного боевого опыта и выучки. Их используют как пушечное мясо», – сказал дипломат «Известиям».

По его словам, вокруг Северска, особенно в прилегающих лесах, построено много укрепленных районов.

«Сейчас ими занимается артиллерия. Как только они будут уничтожены, стоит ожидать штурма города», – говорит посол.

Он также напоминает, что Северск находится примерно на полпути от недавно освобожденного Лисичанска к Славянску.

«Город мог стать важной точкой обороны. У украинской стороны была попытка сконцентрировать там войска, но сейчас мы видим, что их части оттуда уходят», – резюмировал Мирошник.