У ВСУ не выдерживает психика, а россияне воюют, будто за свою землю – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин .  
02.08.2023 20:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские войска устали воевать, у солдат не выдерживает психика. При этом, у ВС РФ отсутствуют панические настроения – наоборот, они сражаются так, будто отстаивают свою землю.

Об этом с удивлением в своем блоге заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские войска устали воевать, у солдат не выдерживает психика. При этом, у ВС РФ...

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«У людей просто психика не выдерживает, мягко говоря. Те, которые на войне, они уже устали. Многие, которые дают интервью Западу, говорят, что они устали, они постоянно на войне, артиллерийской поддержки нет. Россияне воюют очень упорно. За что они воюют в самом деле? Они как чокнутые, московитские войска. Они настолько зомбированы, они воюют за миллиарды путинской банды, так можно сказать.

Но они себя ведут так, как будто они отстаивают кусок своей земли. Хотя живут они за тысячи километров от Украины. Таким образом, мы видим, что у российской армии на сегодняшний день нет панических настроений на этом фронте. И Украина уже не в состоянии, поскольку есть серьезнейшее отсутствие необходимого вооружения, осуществлять эти контрнаступления», – заключил Соскин.

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