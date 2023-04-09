У ВСУ нет преимущества. Приходится расплачиваться кровью – Кривонос

Вадим Москаленко.  
09.04.2023 20:00
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Киевская и западная пропаганда лгут об успехах и превосходстве Украины на поле боя.

Об этом в эфире канала «Прямой FM» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевская и западная пропаганда лгут об успехах и превосходстве Украины на поле боя. Об...

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«Если наши западные эксперты так оптимистично смотрят на ситуацию, то я бы не был слишком оптимистичным. Потому что лучше себе не врать, и понимать, что русские в определённых моментах имеют преимущество.

Так вот, русские имеют преимущество в количестве снарядов, которые стреляют в нашу сторону. В среднем соотношение один к трём. Так о каком преимуществе [Украины] мы вообще можем говорить? То, что мы держимся за счёт человеческих ресурсов и храбрости наших ребят – это не значит, что мы имеем преимущество. Это плата кровью за те результаты, которые имеем», – отметил генерал.

Он подчеркнул, что Украина сама поставила себя в такую ситуацию, прекратив производство и загнав в себя в полную зависимость от Запада.

«Если бы в своё время был правильно организован выпуск артиллерийских снарядов, и изготовление внутри страны за прошедший год было увеличено, а не наоборот, практически отсутствует, то это не преимущество.

То, что наши западные партнёры дают нам эти снаряды, это очень хорошо и я очень благодарен за каждый снаряд, но это всё не преимущество. Мы зависим от ситуации помощи, которая в любой момент может закончиться», – добавил Кривонос.

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