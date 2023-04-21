У ВСУ нет сил для успешного наступления – Зе-политолог Фесенко

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У ВСУ нет необходимых сил и средств для того, чтобы в ходе готовящегося крупного наступления достичь хотя бы части поставленных политиками задач.

Об этом в эфире канала киевского журналиста Александра Шелеста заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, контрнаступление состоится, но не в те даты, которые называют, а когда будет концентрация необходимых ресурсов. И самое главное – когда определятся, а как это контрнаступление делать. С высокой вероятностью будет не одно какое-то наступление. Одномоментно Украина при наличных ресурсах не сможет достичь даже отдельных целей по освобождению оккупированных территорий. Тут недостаточно одного наступления. Более того, эшелонированная оборона, фактора внезапности нет. В этих условиях нужно разработать очень хитрую тактику действий. Какой она будет – об этом будут знать очень небольшое число людей, и точно не политики», – сказал Фесенко.

Он отметил, что ожидать успехов ВСУ не стоит – в самом лучшем для Киева случае украинская армия сможет выйти к берегам Азовского моря, и то не быстрее, чем за полгода упорных боёв.

«И я бы предостерёг от завышенных ожиданий. С высокой вероятностью контрнаступление, которое состоится в ближайшие месяцы, принесёт, скажем так, ограниченные результаты. Если мы выйдем, даже не сейчас, а к осени или осенью на административную границу Крыма и Азовское море – это будет идеальный сценарий. На то, чтобы наступать на всех направлениях, у нас нет сил и возможностей», – подытожил политолог.