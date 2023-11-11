«У ВСУ ни мотивации, ни резервов» – топ-генерал НАТО

Вадим Москаленко.  
11.11.2023 20:10
  (Мск) , Киев
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Германия, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Насильно загнанные в окопы украинцы не хотят бестолково умирать по приказу бандеровцев, и сдаются в плен целыми подразделениями.

Об этом в интервью каналу «HKCM» заявил экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Насильно загнанные в окопы украинцы не хотят бестолково умирать по приказу бандеровцев, и сдаются...

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«Российские вооружённые силы значительно сильнее, чем они были до войны. Значительно сильнее. Это очень современная, очень мощная армия.

Если мы поговорим о численности личного состава, то к украинским потерям добавятся ещё одна графа – во время последнего наступления много дезертиров. Некоторые даже целыми ротами перебегают к русским», – сказал Куят.

Он подчеркнул, что при этом резервов у киевского режима практически нет из-за жадности и вороватости чиновников.

«А что ещё можно добавить к этому – так это то, что резервы очень низкие. Даже в немецких СМИ сообщалось, что ты на Украине можешь выкупиться – это стоит от шести до десяти тысяч долларов, и тебя освобождают от военной службы, и отправляют за границу. Выехало большое число, таким образом [военкомы] зарабатывают миллионы», – добавил генерал.

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