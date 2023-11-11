«У ВСУ ни мотивации, ни резервов» – топ-генерал НАТО

Насильно загнанные в окопы украинцы не хотят бестолково умирать по приказу бандеровцев, и сдаются в плен целыми подразделениями.

Об этом в интервью каналу «HKCM» заявил экс-начальник военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Российские вооружённые силы значительно сильнее, чем они были до войны. Значительно сильнее. Это очень современная, очень мощная армия.

Если мы поговорим о численности личного состава, то к украинским потерям добавятся ещё одна графа – во время последнего наступления много дезертиров. Некоторые даже целыми ротами перебегают к русским», – сказал Куят.