У ВСУ остались силы лишь на один контрудар – Шурыгин

Игорь Шкапа.  
19.01.2023 08:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Потеряв стратегический Соледар, вооруженные формирования Украины оказались в крайне сложном положении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Потеряв стратегический Соледар, вооруженные формирования Украины оказались в крайне сложном положении. Об этом, передает...

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«У них [у ВСУ] сейчас много проблем, большие потери, и взламывание центрального узла обороны, конечно, не вдохновляет на стойкость. Украинское командование сейчас будет затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он считает, что у ВСУ остается два варианта — либо попытаться контратаковать, либо отводить войска на следующие рубежи.

«На контрудар у них силы есть, но это их последний резерв. А если они не будут наступать, надо будет отходить на линию Константиновка – Дружковка – Краматорск. Северск у них будет под ударом», – отметил эксперт.

По его словам, на новых позициях держать оборону украинским войскам будет гораздо сложнее.

«Если сейчас у них вытянутая дуга, которая опирается на Авдеевку и Марьинку слева, а справа утыкается в Северск, то Константиновка – Дружковка – Краматорск стоят ступенями друг за другом. Уже нет такой широты фронта. И есть угроза, что если будет нанесен мощный удар севернее, то можно эти города просто обойти», – резюмировал Шурыгин.

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