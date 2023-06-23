У ВСУ отсутствует опыт реальных наступлений – военкор Хайруллин

Анатолий Лапин .  
23.06.2023 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У ВСУ нет успешного опыта классических масштабных наступательных операций. Все, что им удалось захватить в прошлом году, было результатом добровольного отвода российских войск, а не атак украинской армии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ нет успешного опыта классических масштабных наступательных операций. Все, что им удалось захватить...

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«Они с самого начала готовились к войне, закапывались под землю – у них выдающихся военачальников и не было. Они их создавали медийным путем. Тот же Сырский – чем он прославился? Изюм что ли взял? Из Изюма мы сами ушли с арьергардными боями. Херсон что-ли кто-то взял. Я просто до последнего времени знал обстановку в Херсоне – там до последних шагов эвакуировали спокойно месяц людей, потом просто отошли – они даже близко не могли подойти к Херсону. Каких-то красивых операций наступательных или еще что-то у них не было», – заключил Хайруллин.

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