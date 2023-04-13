«У ВСУ полный тупик по всем фронтам» – Соскин

Вадим Москаленко .  
13.04.2023 19:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


ВСУ ведут тяжелейшие бои, мало вдохновляющие Украину, поскольку в нынешних условиях удерживать позиции невозможно.

Об этом в своём видеоблоге заявил сочувствующий националистам украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ ведут тяжелейшие бои, мало вдохновляющие Украину, поскольку в нынешних условиях удерживать позиции невозможно....

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«Можно говорить, что тупик на фронте, причём, он уже становится постоянный. Поэтому все разговоры, что будет какое-то контрнаступление… Если брать весь фронт, везде Украина обороняется, тяжелейшие бои. Бахмут – практически московитами захвачен, идут бои за Марьинку, то же самое в других пунктах, в Кременной в лес они продвинулись. То есть наши воины ведут тяжелейшие бои, но прямо скажем, эти бои не являются вдохновляющими для Украины», – сетует он.

«К сожалению, несмотря на огромный героизм наших воинов, отстоять позиции в имеющихся раскладах невозможно. Потому что нет ни военной техники, ни наступательной, ни танков, ни артиллерии, ни на далёкие расстояния – стрельб и так далее… То есть везде, куда ни кинь, везде тупик», – печалится Соскин.

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