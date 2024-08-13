У ВСУ появились меняющие частоту американские дроны с несколькими каналами управления

Максим Столяров.  
13.08.2024 10:29
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ массово применяют системы РЭБ, при этом используют свои ударные беспилотники на других частотах, либо применяют новые американские аппараты, способные их переключать.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ массово применяют системы РЭБ, при этом используют свои ударные беспилотники на других частотах,...

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«У гитлеровцев как было: танковые войска пробивают фронт, прорываются вперёд, наносят поражение резервам на марше, а следом за ними входит пехота с артиллерией и подавляет очаги сопротивления. Так вот, для воздействия на наши упорно обороняющиеся войска, противник применяет массово РЭБ, который выдвигает в первую линию. РЭБом парализует работу наших беспилотников разведывательных и ударных, а его беспилотники идут на тех частотах, которые РЭБ их не глушит.

Второе, у противника появились «пиндосовские» беспилотники, у которых карта управления меняет свою частоту в зависимости от того, какие частоты глушатся. Появились ещё данные о том, что есть беспилотники, у которых несколько каналов управления одновременно. Или заглушен один, но управляется по второму», – рассказал Евич.

«Соответственно, ударными беспилотниками наносится поражение нашим обороняющимся, опорному пункту, потом туда небольшими группами заходит пехота и закрепляется. Если бы там была толпа вражеской пехоты, её можно было бы размотать артиллерией, но по небольшим группам пехоты стрелять артиллерией бесполезно, качественного эффекта не достигнешь. Соответственно, дальше подтягивают опять РЭБ и весь цикл повторяют», – добавил военврач.

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