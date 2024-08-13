У ВСУ появились меняющие частоту американские дроны с несколькими каналами управления

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ массово применяют системы РЭБ, при этом используют свои ударные беспилотники на других частотах, либо применяют новые американские аппараты, способные их переключать.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У гитлеровцев как было: танковые войска пробивают фронт, прорываются вперёд, наносят поражение резервам на марше, а следом за ними входит пехота с артиллерией и подавляет очаги сопротивления. Так вот, для воздействия на наши упорно обороняющиеся войска, противник применяет массово РЭБ, который выдвигает в первую линию. РЭБом парализует работу наших беспилотников разведывательных и ударных, а его беспилотники идут на тех частотах, которые РЭБ их не глушит. Второе, у противника появились «пиндосовские» беспилотники, у которых карта управления меняет свою частоту в зависимости от того, какие частоты глушатся. Появились ещё данные о том, что есть беспилотники, у которых несколько каналов управления одновременно. Или заглушен один, но управляется по второму», – рассказал Евич.

«Соответственно, ударными беспилотниками наносится поражение нашим обороняющимся, опорному пункту, потом туда небольшими группами заходит пехота и закрепляется. Если бы там была толпа вражеской пехоты, её можно было бы размотать артиллерией, но по небольшим группам пехоты стрелять артиллерией бесполезно, качественного эффекта не достигнешь. Соответственно, дальше подтягивают опять РЭБ и весь цикл повторяют», – добавил военврач.