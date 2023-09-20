У ВСУ появилось оружие, бьющее на 800 километров – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
20.09.2023 14:56
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На вооружении Украины есть беспилотники и ракеты, способные лететь на 800 километров.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил бывший глава Службы внешней разведи Украины генерал Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На вооружении Украины есть беспилотники и ракеты, способные лететь на 800 километров. Об этом...

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По версии Маломужа, все это – украинские разработки.

«У нас разворачивается сейчас целая программа. Это производство разных типов беспилотников от разведывательного до баллистических целей. Сегодня мы запускаем некоторые беспилотники аж до территории России и до Москвы по чрезвычайно важным объектам. Это ракеты или ракетные комплексы, которые запускают те же «Искандеры» по Львову, по Киеву, по Харькову, по всем практически центрам в Украине. Точно так же центры, которые инициируются на базе крымских пусковых установок. Это и как раз «Шахеды», которые летят. Мы нацеливаем свои», – сказал генерал.

«У нас уже есть те, которые могут бить и на 300, и на 800 километров. А это уже – предусловие нанесения ударов по пусковым установкам, по аэродромам, где поднимаются эти стратегические бомбардировщики. Уже мы имеем несколько успешных операций по их уничтожению или повреждению, и они несут на себе Х-101, Х-555, которые долетают до всех городов нашего государства», – заявил Маломуж.

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