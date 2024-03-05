У ВСУ проблемы не только с тяжелым оружием, но и патронами – Луценко

Анатолий Лапин.  
05.03.2024 12:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


На Украине заканчивается не только тяжелое оружие – проблема возникла уже и с боеприпасами к стрелковому.

Об этом в эфире интернет-блога «Gazeta UA» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины Юрий Луценко, отслуживший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине заканчивается не только тяжелое оружие – проблема возникла уже и с боеприпасами...

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Луценко раскритиковал украинскую власть, которая не смогла договориться о надлежащем уровне поставок вооружения и боеприпасов.

«Составная войны на истощение – оружие. Что у Залужного это оружие в достаточной степени не поступало – ни отечественного производства, которое не развернуто, ни внешне, что сейчас не поступает.

Так чем офис президента, который координирует деятельность по завозу оружия от наших партнеров, чем он помогает уже новому командующему Сырскому?

Тем же, чем и Залужному – в войсках, это не секрет уже, проблема не только с тяжелым вооружением, но даже с патронами к автоматам», – заявил Луценко.

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