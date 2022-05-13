У ВСУ резко возросли потери в Донбассе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Из-за высоких потерь киевский режим вынужден перебрасывать в Донбасс неподготовленные для боевых действий части.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам. В Донбассе продвижение идет сразу по нескольким направлениям.

«Российские войска захватывают плацдармы на южном берегу Северского Донца. Силы ЛНР после установления контроля в Попасной, Рубежном и Воеводовке вышли на окраины Северодонецка, и продвигаются в направлении Лисичанска и Артемовска (Бахмута)», – сказал эксперт «Известиям».

Он добавляет, что ВСУ пытаются нанести отвлекающие удары на других направлениях и подтягивает подкрепления.

«После указа президента Украины Владимира Зеленского в район Славянска и Краматорска отправили части территориальной обороны из центральных и западных регионов страны. По этим перемещениям тоже работает авиация ВКС РФ. Мобилизованные украинские бойцы демонстрируют меньшую боевую подготовку и стойкость. Сразу увеличилось и количество их пленных, и количество трофеев, включая так и не использованные натовские гранатометы и ракеты», – резюмировал Шурыгин.