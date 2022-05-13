У ВСУ резко возросли потери в Донбассе

13.05.2022  13:30 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Из-за высоких потерь киевский режим вынужден перебрасывать в Донбасс неподготовленные для боевых действий части.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Из-за высоких потерь киевский режим вынужден перебрасывать в Донбасс неподготовленные для боевых действий части....

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По его словам. В Донбассе продвижение идет сразу по нескольким направлениям.

«Российские войска захватывают плацдармы на южном берегу Северского Донца. Силы ЛНР после установления контроля в Попасной, Рубежном и Воеводовке вышли на окраины Северодонецка, и продвигаются в направлении Лисичанска и Артемовска (Бахмута)», – сказал эксперт «Известиям».

Он добавляет, что ВСУ пытаются нанести отвлекающие удары на других направлениях и подтягивает подкрепления.

«После указа президента Украины Владимира Зеленского в район Славянска и Краматорска отправили части территориальной обороны из центральных и западных регионов страны. По этим перемещениям тоже работает авиация ВКС РФ. Мобилизованные украинские бойцы демонстрируют меньшую боевую подготовку и стойкость. Сразу увеличилось и количество их пленных, и количество трофеев, включая так и не использованные натовские гранатометы и ракеты», – резюмировал Шурыгин.

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