У ВСУ резко возросли потери в Донбассе
Из-за высоких потерь киевский режим вынужден перебрасывать в Донбасс неподготовленные для боевых действий части.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
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По его словам. В Донбассе продвижение идет сразу по нескольким направлениям.
«Российские войска захватывают плацдармы на южном берегу Северского Донца. Силы ЛНР после установления контроля в Попасной, Рубежном и Воеводовке вышли на окраины Северодонецка, и продвигаются в направлении Лисичанска и Артемовска (Бахмута)», – сказал эксперт «Известиям».
Он добавляет, что ВСУ пытаются нанести отвлекающие удары на других направлениях и подтягивает подкрепления.
«После указа президента Украины Владимира Зеленского в район Славянска и Краматорска отправили части территориальной обороны из центральных и западных регионов страны. По этим перемещениям тоже работает авиация ВКС РФ. Мобилизованные украинские бойцы демонстрируют меньшую боевую подготовку и стойкость. Сразу увеличилось и количество их пленных, и количество трофеев, включая так и не использованные натовские гранатометы и ракеты», – резюмировал Шурыгин.
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