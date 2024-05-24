У ВСУ сложилась тяжелейшая ситуация по всей протяженности фронта – украинский эксперт

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Населению Украины доносят информацию, будто наступление России идет лишь на одном участке фронта… в то время, как тяжелейшая ситуация для ВСУ сложилась по все его протяженности.

Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Снегирева, на Харьковском и Часов-ярском направлениях все не так сложно, как, например, на Лиманском, где ВСУ могут попасть в оперативное окружение.

«Нас переключили исключительно: «Вот, Часов Яр». Это та же ситуация, как с Бахмутом – «фортеця Бахмут». Сейчас тяжелейшая ситуация на Лиманском направлении. Они давят одновременно со стороны Белогоровки и Веселого с угрозой создания оперативного окружения вооруженных сил Украины в районе Северска. Дальнейшее продвижение на Покровском направлении… там оно замедлилось, но тем не менее. Красногоровка – тяжелейшие бои ведутся. Плюс, одновременно пытаются с двух сторон наступать на Угледарском направлении – с Марьинского и со стороны Времьевского выступа, опять-таки, с угрозой оперативного окружения. Вот, в чем информационная ловушка – нас пытаются сфокусировать даже не на Харьковском направлении, а на одном исключительно направлении донецкого фронта – в то время, как атаки идут по всей протяженности», – заключил Снегирев.