У ВСУ сложилась тяжелейшая ситуация по всей протяженности фронта – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
24.05.2024 17:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 581
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Населению Украины доносят информацию, будто наступление России идет лишь на одном участке фронта… в то время, как тяжелейшая ситуация для ВСУ сложилась по все его протяженности.

Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Населению Украины доносят информацию, будто наступление России идет лишь на одном участке фронта… в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам Снегирева, на Харьковском и Часов-ярском направлениях все не так сложно, как, например, на Лиманском, где ВСУ могут попасть в оперативное окружение.

«Нас переключили исключительно: «Вот, Часов Яр». Это та же ситуация, как с Бахмутом – «фортеця Бахмут». Сейчас тяжелейшая ситуация на Лиманском направлении. Они давят одновременно со стороны Белогоровки и Веселого с угрозой создания оперативного окружения вооруженных сил Украины в районе Северска.

Дальнейшее продвижение на Покровском направлении…  там оно замедлилось, но тем не менее. Красногоровка – тяжелейшие бои ведутся. Плюс, одновременно пытаются с двух сторон наступать на Угледарском направлении – с Марьинского и со стороны Времьевского выступа, опять-таки, с угрозой оперативного окружения.

Вот, в чем информационная ловушка – нас пытаются сфокусировать даже не на Харьковском направлении, а на одном исключительно направлении донецкого фронта – в то время, как атаки идут по всей протяженности», – заключил Снегирев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть