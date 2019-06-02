У ВСУ украли американскую станцию контрбатарейной борьбы

02.06.2019, Донецк, Александр Гусар

В одной из бригад ВСУ идёт разбирательство по факту пропажи дорогостоящей станции контрбатарейной борьбы американского производства.



>Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«От наших источников в штабе «ООС» подтверждена информация о том, что в 79-й бригаде ВСУ идёт служебное разбирательство по факту пропажи станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 американского производства, которую должны были утилизировать из-за неисправности. Предприимчивый командир бригады Валерий Курач продал дорогостоящую аппаратуру и пытается списать её как якобы уничтоженную в результате обстрелов», – рассказал он.

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