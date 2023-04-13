У ВСУ уже есть, чем накрывать Крым – Марочко

Наступление ВСУ на Крым со стороны Запорожской области крайне маловероятно. Скорее всего, Крым будут обстреливать дальнобойными ракетами, как только получат «добро» на их использование.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – это лакомый кусочек для украинских войск. Потому что точно так же, как они твердят о «незламности» Бахмута, то есть Артёмовска. Это населенный пункт возвели в ранг какой-то крепости, распиарили, промокампанию провели. Точно так же и с сухопутным сообщением на Крым. То есть мы слышали это уже на протяжении полугода, особенно, когда были временные успехи у украинских войск на Херсонском направлении. И вот там буквально все уже твердили о том, что мы в любом случае пойдём на Крым, – подчеркнул эксперт. – Но тут надо учитывать тот факт, что хватит ли силёнок пойти на Крым? Ведь там степная зона, там открытая местность, очень сложно воевать – все равно, что быть в тире для нашей артиллерии и авиации. Там довольно серьёзные силы собраны, я не буду раскрывать, естественно, кто там находится из наших военнослужащих. Но хватает там войск и средств для того, чтобы, скажем, дать по сусалам тем, кто попытается провернуть такую операцию».

При этом Марочко не исключает, что атака на Крым все-таки будет, но при помощи дальнобойного оружия, которое, скорее всего, у Украины уже есть, но еще нет команды начать им пользоваться.

«Украине могут поставить дальнобойное вооружение, и, скорее всего, оно уже поставлено. Просто не разрешается им пользоваться. Это может быть серьёзной проблемой для крымчан, потому что даже с позиций, на которых сейчас находится украинские боевики, они смогут носить артиллерийские удары по Крыму. Это может быть провокацией, какие-то там активные боевые действия, но чтобы действительно перерезать сухопутное сообщение с Крымом – этот сценарий крайне маловероятен. Их может, скажем так, спасти только чудо в этом направлении. Но чудес здесь на данный момент я не вижу, и их не бывает, по сути, всё должно быть аргументировано. И, по крайней мере, те сведения, которые есть у меня с этого направления, говорят, что у них до сих пор недостаточно сил и средств, чтобы провернуть хоть маломальскую какую-то контрнаступательную операцию для прорыва наших позиций», – заключил он.