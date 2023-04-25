У ВСУ уже могут быть сотни западных танков – украинский офицер

Анатолий Лапин.  
25.04.2023 14:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 149
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


На вооружении украинской армии уже может быть огромное количество танков иностранного производства, но информация об этом засекречена.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший украинский военный, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На вооружении украинской армии уже может быть огромное количество танков иностранного производства, но информация...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Гетьмана, распространяться о количестве и наименовании переданной Украине техники не стоит.

«Мы не должны в общество выносить информацию о том, сколько нам поставлено оружия, каким образом, где оно находится – это нормальная ситуация. Если просто посмотреть на те официальные источники, по которым мы видели, сколько нам поставляется оружия, следить – были сообщения, что 18 танков, например, а потом мы слышим сообщения, что у нас на вооружении уже находятся, условно, несколько сотен танков», – сказал офицер.

«И начинаешь думать – слушай, было 10-15, как получилось, что стало несколько сотен, как они приехали. То есть можно сделать вывод о том, что информация о реальных поставках нам оружия находится под грифом «секретно», и мы точно не знаем, сколько именно вооружения нам было поставлено. И это очень хорошо», – заявил Гетьман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть