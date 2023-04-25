У ВСУ уже могут быть сотни западных танков – украинский офицер

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На вооружении украинской армии уже может быть огромное количество танков иностранного производства, но информация об этом засекречена.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший украинский военный, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гетьмана, распространяться о количестве и наименовании переданной Украине техники не стоит.

«Мы не должны в общество выносить информацию о том, сколько нам поставлено оружия, каким образом, где оно находится – это нормальная ситуация. Если просто посмотреть на те официальные источники, по которым мы видели, сколько нам поставляется оружия, следить – были сообщения, что 18 танков, например, а потом мы слышим сообщения, что у нас на вооружении уже находятся, условно, несколько сотен танков», – сказал офицер.

«И начинаешь думать – слушай, было 10-15, как получилось, что стало несколько сотен, как они приехали. То есть можно сделать вывод о том, что информация о реальных поставках нам оружия находится под грифом «секретно», и мы точно не знаем, сколько именно вооружения нам было поставлено. И это очень хорошо», – заявил Гетьман.