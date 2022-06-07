Запад поставляет ВСУ разные виды вооружения, которое надо по-разному обслуживать, поэтому украинская власть пытается воевать, имея производственную, ремонтную базу где-то заграницей, что на поле боя – смерть.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Разных систем артиллерийских уже поставлено (на Украину – ред.) порядка десятка. Они все требуют разного обслуживания, разных запчастей. Ремонтной базы уже для своих не осталось. А тут надо тащить это назад. По дороге их уничтожат.

Но это касается не только артиллерии, а любого вида вооружения. Украинская власть пытается воевать, имея производственную, ремонтную базу где-то там заграницей. Что вообще для реальной армии на поле боя – это смерть. Даже в этом просматривается их политический авантюризм», – рассказал военный эксперт из Одессы Юрий Селиванов.