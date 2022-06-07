«У ВСУ уже не осталось ремонтной базы для своего вооружения, а для иностранного – тем более» – военные эксперты
Запад поставляет ВСУ разные виды вооружения, которое надо по-разному обслуживать, поэтому украинская власть пытается воевать, имея производственную, ремонтную базу где-то заграницей, что на поле боя – смерть.
Об этом говорили участники эфира на телеканале «Звезда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Разных систем артиллерийских уже поставлено (на Украину – ред.) порядка десятка. Они все требуют разного обслуживания, разных запчастей. Ремонтной базы уже для своих не осталось. А тут надо тащить это назад. По дороге их уничтожат.
Но это касается не только артиллерии, а любого вида вооружения. Украинская власть пытается воевать, имея производственную, ремонтную базу где-то там заграницей. Что вообще для реальной армии на поле боя – это смерть. Даже в этом просматривается их политический авантюризм», – рассказал военный эксперт из Одессы Юрий Селиванов.
В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин дополнил перечень проблем украинских военных формирований с иностранной техникой.
«Проблема сегодняшней дикой разносортицы заключается в том, что украинская армия как армия – перестаёт быть технической. Она начинает быть армией, которая потребляет донорскую кровь. Она сама её толком ремонтировать не может. Она не может перестволивать. Она не может их обслуживать. Она постоянно требует новых запчастей, которые откуда-то надо привозить, доставить и что-то делать, либо тащить туда технику», – объяснил Шурыгин.
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