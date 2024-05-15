У ВСУ уже нет сил, чтобы закрыть все дыры на фронте

Максим Столяров.  
15.05.2024 20:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины не хватает сил и средств для того, чтобы удерживать всю увеличившуюся линию фронта.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины не хватает сил и средств для того, чтобы удерживать всю увеличившуюся линию...

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«Самое главное на сегодня – оттянуть украинские резервы от главного направления, от Авдеевского. Там, где российские войска успешно раскалывают пополам украинский фронт. И практически, если эта операция Авдеевского направления увенчается успехом, то Украина хочет-не хочет, а вынуждена будет увезти свои войска, как минимум, за Днепр.

Соответственно, уже сам факт перехода границ и начала боев [в Харьковской области] вынудил Украину снимать часть с других участков фронта, перебрасывать их под Харьков. Если она этого не будет делать, в таком случае российские войска смогут продвигаться более активно, более успешно, тогда понятно – на каком-то этапе возникнет вопрос о блокаде Харькова», – сказал Ищенко.

«Но это в том случае, если, допустим, выяснится, что Украина решила сэкономить свои резервы и не перебрасывать их на это направление. Если Украина перебросит, допустим, резервы из-под Авдеевки, будет проще наступать там.

Дело в том, что сейчас у Украины просто не хватает сил и средств для того, чтобы закрывать дыры во фронте. С учетом господства в воздухе российской авиации, с учетом постоянно сокращающейся мобильности украинских войск, перебрасывать резервы вовремя она не успевает», – добавил он.

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