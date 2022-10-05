«У ВСУ времени до ноября, дальше русские выровняют ситуацию» – Карасев

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Новости Украины

У украинских вооруженных сил есть хорошее окно возможностей для наступления вплоть до ноября, пока в российскую армию не вольются свежие силы мобилизованных.

Об этом в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские войска сегодня ведут не только освобождение территорий на северной части фронта, вот вы говорили о взятии, об освобождении Лимана. Но идут наступления, и в боях вынуждена отступать российская армия на Каховском направлении, на Херсонском направлении. Все-таки, россияне не могут удержать оборону и переходят, как говорят в таких случаях военные, на заранее подготовленные позиции. Сегодня еще одна важная тактическая и военно-оперативная реальность заключается в том, что украинская армия имеет серьезный перевес в живой силе и в техническом оснащении над российскими вооруженными силами. И если россиянам удастся как-то выровнять эту ситуацию, ну не раньше конца, наверное, ноября. Когда мобилизованные в ходе частичной мобилизации уже появятся на линии фронта, будут участвовать в боях и так далее», – рассуждал он.

«Вот до этого времени у ВСУ есть хорошее открытое окно возможностей для того, чтобы максимально обеспечить освобождение территорий», – вещал Карасев.