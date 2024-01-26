Необученных мобилизованных бандеровцы ещё могут набрать, однако подготовленные резервы у ВСУ кончились.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать появившееся в сети слухи о появлении на фронте подразделений Президентского полка Украины.

«Резервы у них не совсем заканчиваются, мяса-то может ещё и наберут. Но если для затыкания дыр отправляют подразделения Президентского полка – это так себе история. Аналогия – это если бы половину Кремлёвского полка собрали и отправили», – сказал Трухан.

«Ты думаешь, есть планы, по которым Кремлёвский полк в каком-нибудь резерве состоит? Нет. Он сам по себе, на особицу.

То есть, они вынуждены перебрасывать, они уже просто скребут минимально готовые части и подразделения. Потому что призыв 2023 года мы провалили, и тогда же мы размотали резерв, который они набрали в 2022 году, и в довольно большом количестве.

А нахватать на улице, и привести их на фронт – их порвут на тряпки моментально. Они их используют, но для того, чтобы более-менее обеспечивать боевую упругость, какое-то противодействие, им всё равно нужны боеготовые», – подытожил он.