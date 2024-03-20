У ВСУ закончились спокойные направления

Анатолий Лапин.  
20.03.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На всех направлениях российская армия атакует и чувствует себя довольно уверенно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир роты сформированного из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На всех направлениях российская армия атакует и чувствует себя довольно уверенно. Об этом в...

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По словам Дикого, при этом, есть несколько направлений, на которых у ВС РФ отмечается успех в продвижении.

«Нет такого одного направления – русские пока что ощущают себя еще достаточно уверенно для того, чтобы давить одновременно на очень многих участках фронта. Вообще, эти попытки найти наиболее горячий участок фронта могут вводить в заблуждение, может сложиться впечатление, что есть не горячие участки фронта. Их нет.

От Купянска на север до запорожского участка и до Крынок на юге идут ожесточенные бои», – сказал бывший командир.

«Но если смотреть, где врагу больше всего удается, то на сегодняшний день это до сих пор остается Авдеевское направление…

Прорвать им пока не удается, но удается постепенно прогибать. На этом участке у них есть реально постоянное продвижение. Также очень сложно в Работино, там идет давление одновременно с двух направлений. По крайней мере, на одном из этих направлений вчера было продвижение врага, причем достаточно заметное», – заявил Дикий.

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