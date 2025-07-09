У Вучича больше не выйдет сидеть одновременно на пяти стульях – эксперт

Особенностью политики президента Сербии Александра Вучича было умение сидеть одновременно на нескольких стульях.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Антона Красовского заявил балканист, политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас было 10 лет, с 12-го где-то по 22-й год, – это просто была феерия возможностей. С одной стороны, в Сербии все, что можно было сделать и поставить российский флаг – это было встречено всегда на ура, всегда без очереди, всегда с широко раскрытыми объятиями и так далее до 22-го года. Потом немножко изменилась ситуация, потом русские стали наравне со всеми остальными. Нет больше приоритета, если ты русский, ни в бизнесе, ни в чем-то еще.

А сейчас даже наоборот, может быть, стало еще хуже, потому что Вучич и его власть все эти годы, ее залогом успеха была гениальная геополитическая акробатика на грани с эквилибристикой, которую он исполнял, сидя одновременно не на двух, а на пяти, возможно, местами шести стульях. И у него получалось, именно за счет того, что у него это получалось, Сербия получала деньги из Германии, из России, из Китая, из Персидского залива, из Турции, из США и так далее. Сейчас, увы и ах, все. Ну нельзя больше быть одинаково хорошим другом для Брюсселя, для Москвы, для Пекина и Вашингтона. Надо выбрать, а это значит отрезать себе какие-то возможности», – заявил Бондаренко.