У Яценюка хотят “прищучить” СМИ с российским капиталом

07.11.2018, Киев, Игорь Петров

Нардеп от «Народного фронта», глава подкомитета по вопросам государственной безопасности комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Левус предлагает реанимировать предложенный им и двумя другими депутатами от «Народного фронта» в 2015 году законопроект №1768, который запрещает участие иностранных физических или юридических лиц-резидентов в уставном капитале телерадиоорганизаций, если их страна признана законодательством Украины “государством-оккупантом”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не завершили ряд важных вопросов. Речь идет о таком вопросе, как прозрачность медиа-собственности. Это очень большой вопрос. Надо определить, является ли медиа украинским или нет, кто его финансирует. Конечных бенефициаров, собственников медиа формально определить невозможно. Есть требование закона, но нет репрессивной функции что будет если скрывается собственник, если не озвучена собственность. И мы даже не проголосовали за запрет владеть медиа представителям государства-агрессора. Такой законопроект зарегистрирован, в том числе мною, еще в 2015 году. Он тянется очень долго. Тогда это касалось в большей мере телеканала «Интер», частью которого владело российское государственное телевидение, но кроме «Интера» есть и другие медиа, которые формально сейчас находятся в собственности представителей РФ и даже госструктур РФ через аффилированных лиц как РИА Новости – дубль российской РИА Новости. И есть много других так называемых сайтов или медиа которые по сути являются российскими, действуют в Киеве, посещают парламент, искажают информацию в выгодном для России свете и т.д.», – сказал он на круглом столе «Вмешательство РФ в украинские выборы как элемент гибридной войны» в Верховной Раде Украины.

Законопроект №1768 был предложен во время кампании против телеканала «Интер» в начале 2015 года, но не получил поддержки. Законопроект критиковали, в том числе на международном уровне, за попытку ограничить свободу слова. В результате законопроект так и не был вынесен на голосование.