У Яценюка опровергли его отьезд за границу и показали фото в доказательство
В пресс-службе партии “Народный фронт” опровергают абсурдные фейки о выезде бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за границу, передает корреспондент ПолитНавигатора.
На странице “Народного фронта” в Facebook размещены фото Арсения Яценюка с нынешнего заседания фракции этой партии.
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В сообщении отмечается, что российские издания опубликовали “абсурдный фейк о Яценюке и его семье: “Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта “.
“Ничего нового, за исключением того, что каждый раз российские пропагандисты с тяжелого похмелья придумывают новые детали. На этот раз в фейке упоминается паспорт Вануату”, – отмечают в пресс-службе партии.
“Эта дурацкая глупость традиционно перепечатывается продажными “интернет-заборами” в Украине. Организованный вал лжи накрывает в том числе абсолютно адекватных граждан, сея сомнения”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе “Народного фронта” в очередной раз подчеркивают: “Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют”.
“Предупреждаем: верить российской “киселевщине” и ее аффилированным медиа в Украине – вредно для здоровья”, – отмечают в “Народном фронте”.
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