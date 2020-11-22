22.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Молдова, Политика, Украина
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У Яценюка подстрекают Молдову к «асимметричным действиям» против России


Россия пытается установить контроль над Черноморским регионом, и всем странам региона надо этом противодействовать.

Об этом в ходе онлайн дискуссии Киевского форума безопасности, организованного экс-премьером Арсением Яценюком, заявила бывший вице-спикер Верховной рады от галичанско-грантоедской партии «Самопомощь» Оксана Сыроед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контроль над Черноморским регионом всегда был в центре внимания любой российской власти… Россия борется за контроль в Черноморском регионе поскольку это для нее важно с учетом колонизации Россией Африки и российских интересов на Ближнем Востоке. Именно в этом  – главная причина оккупации Крыма.

Сейчас Россия делает все возможное, чтобы сделать невозможным сотрудничество между странами Черноморского региона. Вот почему для сдерживания России в этом регионе мы должны обеспечить это сотрудничество.

Особенное внимание должно уделяться роли Турции и присутствию американских и немецких кораблей в Черном море. А также нужны определенные асимметричные действия. И тут усилия Молдовы могут иметь большое значение.


Речь идет о международной ответственности России за все преступления в этом регионе, в том числе в Украине, Молдове, Грузии, Сирии», – сказала Сыроед.

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