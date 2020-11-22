У Яценюка подстрекают Молдову к «асимметричным действиям» против России

22.11.2020, Киев, Игорь Петров

Россия пытается установить контроль над Черноморским регионом, и всем странам региона надо этом противодействовать.

Об этом в ходе онлайн дискуссии Киевского форума безопасности, организованного экс-премьером Арсением Яценюком, заявила бывший вице-спикер Верховной рады от галичанско-грантоедской партии «Самопомощь» Оксана Сыроед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Контроль над Черноморским регионом всегда был в центре внимания любой российской власти… Россия борется за контроль в Черноморском регионе поскольку это для нее важно с учетом колонизации Россией Африки и российских интересов на Ближнем Востоке. Именно в этом – главная причина оккупации Крыма.

Сейчас Россия делает все возможное, чтобы сделать невозможным сотрудничество между странами Черноморского региона. Вот почему для сдерживания России в этом регионе мы должны обеспечить это сотрудничество.

Особенное внимание должно уделяться роли Турции и присутствию американских и немецких кораблей в Черном море. А также нужны определенные асимметричные действия. И тут усилия Молдовы могут иметь большое значение.

Речь идет о международной ответственности России за все преступления в этом регионе, в том числе в Украине, Молдове, Грузии, Сирии», – сказала Сыроед.