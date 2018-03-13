13.03.2018, Киев, Елена Острякова
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ЕС, НАТО, Политика, Украина, Энергетика

У Яценюка потребовали от ЕС брать пример с Украины и соскакивать с газовой иглы


Украина должна как можно скорее принять закон о своем членстве в НАТО. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

«Нам необходимо как можно скорее принять закон, где будет четко выписан план действий. Мы также призываем наших партнеров в Альянсе разработать для Украины план действий», – сказал Бурбак.

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«Народный фронт» также предлагает принять обращение парламента к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2».

«Мы уже два года не покупаем и кубометра от страны-агрессора, а Европа сама влезает в газовую кабалу. Европейские партнеры должны учитывать, что в случае строительства «Северного потока-2» доходы Украины уменьшатся на 3 млрд долларов», – заявил депутат.

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