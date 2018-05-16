16.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Преследования журналистов, Пропаганда, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина, Цензура

У Яценюка призвали вслед за разгромом РИА Новости начать “чистку” нелояльных телеканалов


Вслед за разгромленной киевской редакцией РИА Новости СБУ следует всерьёз заняться украинскими оппозиционными телеканалами.

Об этом сегодня в Верховной Раде заявил депутат от «Народного фронта», бывший журналист киевского издания «Лига» Сергей Высоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РИА Новости, как уже показано СБУ, напрямую финансируется через Сербию российскими деньгами, фактически является «хабом», центром координации антиукраинской пропаганды России на наших просторах. Эти действия, к сожалению, запоздалые – прошло уже четыре года войны, необходимы, и их можно только поддержать.

Я хочу заявить, что у нас действует ряд пропагандистских телеканалов якобы украинских, пропагандистских ресурсов в интернете, пропагандистских газет, которые маскируются под украинские, но фактически являются пророссийским, фактически финансируемые российскими деньгами, деньгами российского бизнеса, который действует в Украине. Они подрывают основы нашей страны и нашей безопасности», – заявил нардеп.

«Я очень хочу, чтобы СБУ, президент Украины, правоохранительные органы обратили внимание на следующие телеканалы, газеты, которые финансируются из денег людей, которые сидят даже в украинском парламенте: например, на телеканалы Фирташа и Лёвочкина, которые сеют разлад в украинском народе, на телеканалы пана Мураева, который непонятно как финансирует их, а мы подозреваем, что это финансирование может быть из российских денег, так же, как финансировалось РИА Новости, с газет, которые до сих пор выходят в Украине, с холдинга пана Клименко, который до сих пор работает в центре Киева», – предложил Высоцкий.

«Если мы не победим российскую информационную агрессию против Украины, мы можем проиграть войну», – уверен украинский депутат.

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