У Яценюка решили “подлизнуть” Маккейна после смерти

03.09.2018, Киев, Семен Дорошенко

Фракция “Народный фронт” в ВР Украины предложила киевским властям назвать именем американского сенатора Джона Маккейна одну из центральных улиц Киева, передает корреспондент “ПолитНавигатора”..

Об этом заявил руководитель фракции “Народный фронт” Максим Бурбак во время Согласительного совета Верховной Рады.

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“Мы должны выразить благодарность большом американцу, который преданно поддерживал Украину в самые сложные дни и часы”, – сказал Бурбак.

1 сентября в США лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк принял участие в церемонии памяти Маккейна в Вашингтонском национальном соборе.

В интервью журналистам он заявил, что по его мнению, Маккейн был “великим сыном американского народа и большим другом украинского народа”.

“Он вместе с нами был на Майдане. В Сенате он был тем человеком, который продвигал законодательство по помощи украинским Вооруженным Силам. Он был человеком, который продвигал законодательство о введении санкций против России”, – сказал Яценюк.