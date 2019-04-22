У Яценюка вынесли Порошенко благодарность

22.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия “Народный фронт” Арсения Яценюка благодарит президента Петра Порошенко за пять лет общей работы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте Народного фронта.

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“Отдельно хочу обратит внимание на то, как президент Порошенко достойно принял результат вчерашнего голосования. Также хочу отметить персональный вклад Порошенко в те позитивные преобразования, которые произошло в Украине за эти пять лет. От себя лично, от фракции и от ее лидера Арсения Яценюка хочу поблагодарить Порошенко за пять лет общей работы”, -говорится в заявлении партии, озвученном главой ее парламентской фракции Максимом Бурбаком.

Он также похвалил политику правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

“Значительная часть наших достижений была инициирована и реализована коалицией и благодаря активной работе фракции “НФ” в Верховной Раде. Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД, – это те результаты, которыми всегда будет гордиться “Народный фронт”, – подчеркнул Бурбак.

В свою очередь, бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов анонсировал привлечение к уголовной ответственности самого Бурбака и остальных “героев Майдана”.

“Борьбу с героями Майдана никто не отменял. Поэтому, сегодня-завтра я опубликую новое расследование в отношении одноклассника Яценюка и лидера фракции Народный Фронт Бурбака, родственники которого в оккупированном Крыму совершали коммерческие сделки по российским законам, называя Крым российским, а прямо в февральские 2014-го года дни Майдана спешно оформляли на себя крымскую недвижимость. Ну и пока гибли украинские солдаты, получали себе российские паспорта”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, украинские избиратели дали исчерпывающую оценку “достижениям” Порошенко, прокатив его на выборх с унизительным отрывом в почти 50 % голосов от победителя выборов Владимира Зеленского.