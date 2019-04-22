У Яценюка вынесли Порошенко благодарность
Партия “Народный фронт” Арсения Яценюка благодарит президента Петра Порошенко за пять лет общей работы, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщается на сайте Народного фронта.
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“Отдельно хочу обратит внимание на то, как президент Порошенко достойно принял результат вчерашнего голосования. Также хочу отметить персональный вклад Порошенко в те позитивные преобразования, которые произошло в Украине за эти пять лет. От себя лично, от фракции и от ее лидера Арсения Яценюка хочу поблагодарить Порошенко за пять лет общей работы”, -говорится в заявлении партии, озвученном главой ее парламентской фракции Максимом Бурбаком.
Он также похвалил политику правительств Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.
“Значительная часть наших достижений была инициирована и реализована коалицией и благодаря активной работе фракции “НФ” в Верховной Раде. Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД, – это те результаты, которыми всегда будет гордиться “Народный фронт”, – подчеркнул Бурбак.
В свою очередь, бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов анонсировал привлечение к уголовной ответственности самого Бурбака и остальных “героев Майдана”.
“Борьбу с героями Майдана никто не отменял. Поэтому, сегодня-завтра я опубликую новое расследование в отношении одноклассника Яценюка и лидера фракции Народный Фронт Бурбака, родственники которого в оккупированном Крыму совершали коммерческие сделки по российским законам, называя Крым российским, а прямо в февральские 2014-го года дни Майдана спешно оформляли на себя крымскую недвижимость. Ну и пока гибли украинские солдаты, получали себе российские паспорта”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.
Напомним, украинские избиратели дали исчерпывающую оценку “достижениям” Порошенко, прокатив его на выборх с унизительным отрывом в почти 50 % голосов от победителя выборов Владимира Зеленского.
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