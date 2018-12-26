У юго-западных границ России началась вакханалия

26.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Введённое киевским режимом празднование дня рождения Степана Бандеры на официальном уровне – это «вакханалия» и оскорбление жителей Украины, тысячи предков которых были уничтожены бандеровскими коллаборационистами.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2007 году председатель Союза советских офицеров Крыма Сергей Никулин обратился к Меркель с просьбой помочь разыскать данные о потерях гитлеровцев от действий ОУН-УПА. Запросы были перенаправлены в несколько крупнейших НИИ Германии, и оттуда пришёл ответ, который сводился к тому, что они не располагают данными о потерях боевых подразделений вермахта от ОУН-УПА. Этот эпизод показателен в плане попыток киевских властей представить бандеровцев в роли борцов с нацистской оккупацией», – рассказала Захарова.

«Акции террора бандеровцев против еврейского, польского, русского, украинского населения носили не спонтанный характер, а были заранее спланированы. Подготовка к истреблению неугодных проводилась загодя, ещё до начала Великой Отечественной войны, о чём свидетельствуют внутренние документы ОУН.

Все предвоенные планы, инструкции по ликвидации неугодного населения из Западной Украины – «чёрные списки» готовились с ведома и одобрения Бандеры как вождя ОУН и утверждались лично им.

Поэтому тезис о том, что Бандера якобы не знал или не давал санкций, например на начало резни во Львове и других городах Западной Украины летом 1941 года и все последующие преступления своих подчинённых – абсурд.

Бандера и структура ОУН с самого начала Второй Мировой войны и до самого её конца в Европе были послушным инструментом гитлеровцев, которые использовали бандеровцев в нужные для себя моменты.

Даже когда ОУН (б) были в опале у немцев, её лидеры всё равно продолжали ориентироваться на Берлин и не предпринимали активных боевых акций против немецких оккупантов.

Впоследствии Бандера возобновил сотрудничество с гитлеровцами, которое продолжалось фактически до самых последних дней Третьего рейха», – добавила представитель МИД РФ.

«Этот самый «год Бандеры» во Львове – это оскорбление прекрасного города, который пережил один из самых страшных погромов в своей истории именно по воле вождя ОУН.

Празднование дня рождения Бандеры – это оскорбление жителей Украины, тысячи предков которых были уничтожены бандеровцами. Конечно, вся эта вакханалия – это оскорбление всем тем, кто освобождал мир от коричневой чумы», – резюмировала Мария Захарова.