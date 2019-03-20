У Юлии Тимошенко плохи дела

20.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Штаб Петра Порошенко создал большие проблемы Юлии Тимошенко, запустив на выборы её «двойника» с идентичными инициалами – экс-боевика АТО депутата Верховной Рады Юрия Тимошенко. В условиях минимального разрыва в рейтингах, Тимошенко рискует потерять несколько процентов, необходимых для выхода во второй тур президентской кампании.

Об этом в своем блоге пишет координатор правозащитной группы «Успішна варта» Наталья Наталина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наталина поясняет, что штабу Тимошенко не удалось оспорить в суде отмену нумерации кандидатов в бюллетенях – таким образом, исключена возможность ориентировать избирателя по нужному номеру.

«Итак, в бюллетене будут два кандидата с одинаковыми фамилиями, инициалами, должностями и местом работы. Эта технология уже сработала в отдельных соцопросах, куда его включали – на глаза попадались результаты, где у Юры было около 3%. А теперь представьте избирательный участок, подслеповатые бабульки, и просто люди, которые недосмотрят. 5-7% откусить можно, а то и больше», – пишет Наталина.

«В бюллетене 39 кандидатов, особенно если его первым поставят – вполне перепутают… В общем, перспективы у леди Ю не радостные. И плюс от нее побежали люди, как только СБУ начала массово кошмарить и вызывать на допросы членов участковых комиссий от ЮВТ и наблюдателей… Например, в Запорожье вызвали на допрос 73 руководителя первичных партийных организаций «Батькивщины», в Житомире – 100, в Винницкой области – 270. Вмечатляют масштабы, не так ли?», – рассуждает общественница.