У Ющенко новый бизнес – продает «Бандеровский» мед в стиках

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Новости Украины

Третий президент Украины Виктор Ющенко использует боевые действия на Украине для раскрутки своего крафтового меда, партию которого он решил подарить ВСУ.

Об этом написал сам Ющенко на своей странице в соцсети.

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«Дорогие друзья, вместе со своим единомышленником Евгением Миронюком, являющимся основателем агентства маркетинговых коммуникаций BrainTank в ближайшее время реализуем очень интересный продукт, который, убежден, кроме того, что очень полезен, еще и окрылит наших Героев на передовой, поднимет моральный дух и внушит надежду, что победа будет исключительно за нами!», – написал Ющенко.

По его словам, речь идет о расфасованном в стики весом 19 граммов меде, «собранном на пасеках земли Великих Украинцев. Шевченковский мед был собран в Моринцах, Бандеровский – в родном селе Степана Андреевича – Старом Угринове».

По словам Ющенко, первая партия меда, – примерно 25 000 стиков, будет передана украинским военным в ближайшее время.

Также Ющенко обратился к подписчикам своей странички за советом – фамилии каких известных украинцев кроме уже использованных Шевченко и Бандеры могут украсить стики с медом для следующей серии.

Также Ющенко попросил подписчиков подписаться на страницу компании BrainTank, уточнив, что проект по производству меда у него не единственный.

В комментариях к репостам публикации Ющенко пользователи недоумевают относительно «жлобской» маркетинговой стратегии третьего президента. Мол, почему в медовом стике 19 граммов, а не 20?