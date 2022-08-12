У Ющенко новый бизнес – продает «Бандеровский» мед в стиках
Третий президент Украины Виктор Ющенко использует боевые действия на Украине для раскрутки своего крафтового меда, партию которого он решил подарить ВСУ.
Об этом написал сам Ющенко на своей странице в соцсети.
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«Дорогие друзья, вместе со своим единомышленником Евгением Миронюком, являющимся основателем агентства маркетинговых коммуникаций BrainTank в ближайшее время реализуем очень интересный продукт, который, убежден, кроме того, что очень полезен, еще и окрылит наших Героев на передовой, поднимет моральный дух и внушит надежду, что победа будет исключительно за нами!», – написал Ющенко.
По его словам, речь идет о расфасованном в стики весом 19 граммов меде, «собранном на пасеках земли Великих Украинцев. Шевченковский мед был собран в Моринцах, Бандеровский – в родном селе Степана Андреевича – Старом Угринове».
По словам Ющенко, первая партия меда, – примерно 25 000 стиков, будет передана украинским военным в ближайшее время.
Также Ющенко обратился к подписчикам своей странички за советом – фамилии каких известных украинцев кроме уже использованных Шевченко и Бандеры могут украсить стики с медом для следующей серии.
Также Ющенко попросил подписчиков подписаться на страницу компании BrainTank, уточнив, что проект по производству меда у него не единственный.
В комментариях к репостам публикации Ющенко пользователи недоумевают относительно «жлобской» маркетинговой стратегии третьего президента. Мол, почему в медовом стике 19 граммов, а не 20?
Спасибо!
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