У задницы Яроша обнаружили гомосексуалиста 

01.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Одиозному основателю «Правого сектора» Дмитрию Ярошу рассказали о том, что на одной из «фронтовых фотографий» его «прикрывает с тыла» гранатометчик батальона «Донбасс», гомосексуалист Виктор Пилипенко.

Фото у себя в «Facebook» в ответ на «гомофобный» пост Яроша опубликовал экс-боевик «АТО», а ныне журналист и защитник прав ЛГБТ Дмитрий Ризниченко.

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«Дмитрий Ярош сегодня написал пост против геев и лесбиянок, против толерантности, за скрепные ценности и, в частности, отметил, что геи страну разрушают, а не защищают, и на фронте он их не видел ни одного. Пусть кто-то передаст Дмитрию, что на фото прямо у него за спиной (с закрытыми глазами) стоит Виктор Пилипенко, гранатометчик добровольческого батальона «Донбасс». Гей», – прокомментировал Ризниченко.

Также автор сообщения напомнил о существовании целой организации украинских ЛГБТ-военных, дав ссылку на их группу в соцсетях.

При этом ранее Ярош опубликовал на своей странице пафосное сообщение следующего содержания:

«Мир летит в ад. Гомосексуалисты и другие извращенцы, стали «нормальным явлением». Гомосексуальная диктатура овладела многими странами мира. Посмотрите фильмы и сериалы. Если там нет извращенцев, то это уже «неформат» … Молоденькие девочки-функционерки, неизвестно как ставшие «министарками», говорят и воплощают в жизнь так называемое «гендерное равенство». На самом деле это – легализация извращенцев», – написал националист.

Ярош также отметил, что против «украинцев-христиан» теперь «весь грешный мир», который хочет сделать их «быдлом без морали, духовности и традиций», предлагая взамен «жвачку» про «гендер», «равноправие» и «толерантность»

Напомним, что ранее украинские националисты уже возмущались насаждаемыми западными кураторами Украины принципами «толерантности к ЛГБТ».