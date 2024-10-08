У Запада денег для Украины нет и не будет – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Страны западного блока отказываются выделять Украине дополнительную финансовую помощь.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока отказываются выделять Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом в эфире видеоблога...

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«Финансы. Франция сказала, что по финансам нового ничего нет и не будет. Денег нет и не будет. А тот сраный кредит 39 ярдов на 5 лет – по сути, это плюс-минус 8 ярдов в год. Франция потребовала ужесточить условия предоставления и контроля», – возмутился политолог.

«А мифический грант в размере 50 ярдов от G-7, оказывается на него не может быть дано разрешение на использование в военных целях. То есть только в гражданских целях – социалка, восстановление, экономика, ну и так далее. То есть, никак не поможет в военных, так сказать, нюансах.

При этом, если ты откроешь бюджеты стран ФРГ, США, Франции, Британии и других, ты нигде не найдешь пункта Украина. И деньги нам не светят», – подытожил он.

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