Страны западного блока отказываются выделять Украине дополнительную финансовую помощь.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финансы. Франция сказала, что по финансам нового ничего нет и не будет. Денег нет и не будет. А тот сраный кредит 39 ярдов на 5 лет – по сути, это плюс-минус 8 ярдов в год. Франция потребовала ужесточить условия предоставления и контроля », – возмутился политолог.

«А мифический грант в размере 50 ярдов от G-7, оказывается на него не может быть дано разрешение на использование в военных целях. То есть только в гражданских целях – социалка, восстановление, экономика, ну и так далее. То есть, никак не поможет в военных, так сказать, нюансах.

При этом, если ты откроешь бюджеты стран ФРГ, США, Франции, Британии и других, ты нигде не найдешь пункта Украина. И деньги нам не светят», – подытожил он.