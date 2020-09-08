У Запада для Белоруссии не осталось пряников

08.09.2020, Москва, Елена Острякова

Политика Запада по поддержке президента Белоруссии Александра Лукашенко зашла в тупик.

Об этом в эфире youtube-канала UkrlifeTV заявила научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Мария Снеговая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние годы Запад с учетом того что Кремль давит на Беларусь, а Лукашенко старается лавировать в сторону Европы и США, пытался это использовать. В частности в США последний год очень активно шло усиление связей с Белоруссией, и даже был восстановлен посол. И сегодня Запад оказался в ловушке.

С одной стороны, было развитие отношений с Лукашенко в пику Кремлю. Но теперь Лукашенко стал для Запада нерукопожатным. Трудно продолжать отношения с человека, который так мощно репрессирует собственный народ. И при этом Лукашенко переметнулся на сторону Кремля. Фактически хороших вариантов у Запада сейчас нет», – сказала Снеговая.

Она считает, что Запад должен применить жесткие санкции в отношении Лукашенко и России, но не решается это сделать.

«Единственный вариант – это кнут. Пряника нет. Кнут это жесткие санкции относительно Лукашенко и Кремля. Но к этому, увы, пока западные страны не готовы. Если бы в стране сменилось руководство, то начались бы какие-то переговоры, и была бы оказана поддержка. Но здесь все упирается в позицию Кремля. Потому что Кремль воспримет это как попытку втянуть Белоруссии в условный западный полис, и ситуация станет более тяжелой для белорусов внутри страны, поскольку проникновение России в Беларусь очень мощное», – сказала Снеговая.