У Запада есть несколько лет, чтобы вооружиться против России – Писториус

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В течение следующих нескольких лет страны Евросоюза должны вооружаться, чтобы быть готовыми к противостоянию с Россией.

Об этом в эфире телеканала «2DF» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он также подчеркнул, что формирование бригады ВС ФРГ в Прибалтике должно завершиться к 2027 году.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Вот, почему мы настраиваем их на то, чтобы они присутствовали на месте с той бригадой, и она будет готова на месте в 2027-м. Но это займет столько времени, чтобы создать бригаду. Вот почему мы всегда говорим, что военные эксперты предполагают, что пройдет несколько лет, прежде чем Россия вообще сможет восстановиться. Это приблизительная оценка – никто точно не знает. Нам нужно интенсивно использовать это время следующие три-пять лет, чтобы вооружиться», – заявил Писториус.

Напомним, ранее формирование немецкой бригады в Прибалтике собирались завершить до 2025 года. С чем связан перенос сроков на 2 года, Писториус не сообщил.