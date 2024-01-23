У Запада есть несколько лет, чтобы вооружиться против России – Писториус

Анатолий Лапин.  
23.01.2024 12:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Россия


В течение следующих нескольких лет страны Евросоюза должны вооружаться, чтобы быть готовыми к противостоянию с Россией.

Об этом в эфире телеканала «2DF» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В течение следующих нескольких лет страны Евросоюза должны вооружаться, чтобы быть готовыми к противостоянию...

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Он также подчеркнул, что формирование бригады ВС ФРГ в Прибалтике должно завершиться к 2027 году.

«Вот, почему мы настраиваем их на то, чтобы они присутствовали на месте с той бригадой, и она будет готова на месте в 2027-м. Но это займет столько времени, чтобы создать бригаду.

Вот почему мы всегда говорим, что военные эксперты предполагают, что пройдет несколько лет, прежде чем Россия вообще сможет восстановиться. Это приблизительная оценка – никто точно не знает. Нам нужно интенсивно использовать это время следующие три-пять лет, чтобы вооружиться», – заявил Писториус.

Напомним, ранее формирование немецкой бригады в Прибалтике собирались завершить до 2025 года. С чем связан перенос сроков на 2 года, Писториус не сообщил.

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