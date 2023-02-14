У Запада иссякают запасы советских самолетов для Украины – экс-глава ЦРУ

На Западе заканчиваются самолеты советского производства, которые он мог бы передать Украине.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-директор ЦРУ, генерал армии США Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Поэтому, по мнению генерала, Украина рано или поздно должна будет перейти на западные истребители, но произойдет ли это до окончания боевых действий – неизвестно.

«Я думаю, в будущем – да. Это неизбежно, потому что Украина должна перейти на западные истребители. У Киева нет альтернативы этому, да и на Западе заканчиваются советские МиГи и Су, которые предоставлялись государствами Восточной Европы.

Таких самолетов уже нет на рынке оружия, то есть такой переход должен произойти. Вопрос только в том, когда это произойдет и каким образом. Я видел, что Великобритания отметила, что будет тренировать пилотов только после окончания войны. Потому я не знаю, сколько времени это займет», – заявил Петреус.