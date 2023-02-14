У Запада иссякают запасы советских самолетов для Украины – экс-глава ЦРУ

Анатолий Лапин.  
14.02.2023 12:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 438
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Западе заканчиваются самолеты советского производства, которые он мог бы передать Украине.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-директор ЦРУ, генерал армии США Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе заканчиваются самолеты советского производства, которые он мог бы передать Украине. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Поэтому, по мнению генерала, Украина рано или поздно должна будет перейти на западные истребители, но произойдет ли это до окончания боевых действий – неизвестно.

«Я думаю, в будущем – да. Это неизбежно, потому что Украина должна перейти на западные истребители. У Киева нет альтернативы этому, да и на Западе заканчиваются советские МиГи и Су, которые предоставлялись государствами Восточной Европы.

Таких самолетов уже нет на рынке оружия, то есть такой переход должен произойти. Вопрос только в том, когда это произойдет и каким образом. Я видел, что Великобритания отметила, что будет тренировать пилотов только после окончания войны. Потому я не знаю, сколько времени это займет», – заявил Петреус.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть