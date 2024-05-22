У Запада нет для Украины оружия, способного изменить положение дел – подполковник США

Западная военная помощь, в том числе комплексы ПВО и истребители не помогут Украине решить проблему на местах хотя бы потому, что у нее не хватает людей в армии. Кроме того, на Западе нет такого количества систем ПВО и самолетов, которые могли бы переломить ситуацию.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У нас есть Владимир Зеленский, который говорит, что у него есть около 25% того, что ему нужно. Так что ему нужно примерно в четыре раза больше, и он думает, что это может быть сделано. Я все еще не уверен, что это сработает, но это все равно не повлияет на ситуацию на местах на каком-либо существенном уровне, потому что противовоздушная оборона имеет решающее значение, авиация имеет решающее значение. Но если у вас нет живой силы на местах, а у них ее нет, то эти дополнительные вещи не будут иметь решающего значения. Но есть еще более серьезная проблема, чем эта, и это то, что мы не уверены, что у Запада есть такое количество систем, чтобы дать им», – заявил Дэвис.