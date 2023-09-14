У Запада нет других вариантов, кроме продолжения войны на Украине – эксперт

Анатолий Лапин .  
14.09.2023 22:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Рассчитывать на то, что после запланированного на следующей неделе визита президента Украины Владимира Зеленского в США ситуация изменится, не стоит. Запад не может бросить своего подопечного, потому что это будет означать поражение американской модели мироустройства. Запад будет по инерции выделять Украине деньги до тех пор, пока у него не появится новый план или не произойдут какие-то потрясения.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил журналист-международник, член движения «Другая Украина» Олег Ясинский.

Рассчитывать на то, что после запланированного на следующей неделе визита президента Украины Владимира Зеленского...

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«В мире становится все очевиднее, что еще недавно уважаемая гигантская международная структура ООН все больше доказывает свою малую полезность. Она ни с чем не справляется, это огромная бюрократическая структура, которая подчиняется интересам не народов, а корпорациям, которые правят миром.

Я думаю, что какое-то время деньги будут поступать, потому что у Запада нет никакого другого проекта. Совершенно понятно, что изначальный план по экономическому подрыву России и успешному украинскому контрнаступлению провалился. Пока у Запада не возникнет нового плана или пока в Европе не произойдет сильных потрясений, по инерции он будет поддерживать Зеленского, никаких перемен к лучшему нам ждать не приходится», – заявил Ясинский.

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