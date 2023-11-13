У Запада нет ни единого способа помешать России победить на Украине – американский морпех

Анатолий Лапин.  
13.11.2023 16:57
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ни Украина, ни даже Запад никак не смогут решить проблему украинского «контрнаступа».

Об этом в интервью американскому журналисту Денни Хайфону заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни Украина, ни даже Запад никак не смогут решить проблему украинского «контрнаступа». Об этом...

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По мнению морпеха, ВСУ будут поступательно измельчаться о российскую оборону и, таким образом, ВС РФ добьются демилитаризации Украины.

«У них нет абсолютно никакого способа решить эту проблему. Они продолжают говорить о деньгах, они продолжают говорить о поставках большего количества оружия, усилении противовоздушной обороны. Этого физически не существует, и они не могут заставить это появиться сейчас или в ближайшем будущем – это должно быть результатом военно-промышленного производства, для которого требуются фабрики и человеческие ресурсы, на развитие которых уйдут годы.

Они даже не говорят о том, чтобы это сделать. Так что как только они заговорят об этом, с этого момента пройдут годы. Да, я вижу, как люди в разделе комментариев говорят об F-16. Да, у них есть дополнительное так называемое чудо-оружие, чтобы попытаться решить эту проблему, но это определенно ее не решит. И когда вы читаете девятистраничную оценку генерала Залужного, вы можете видеть, что даже он на данный момент понимает, что за исключением какого-то научно-фантастического супер-оружия, они абсолютно ничего не могут сделать.

Они просто будут продолжать измельчаться до тех пор, пока от них ничего не останется. А теперь скажите, чем это в конечном итоге закончится? Трудно сказать, потому что мы точно не знаем, какова конечная цель России. Им нужна Одесса? Им нужен Харьков, им нужен Киев? Я не знаю, они мне не сказали, но чего они почти наверняка добьются, так это демилитаризации Украины», – заявил Берлетик.

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