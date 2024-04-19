У Запада нет никакой стратегии выхода, ситуация для Украины все хуже – швейцарский разведчик

Анатолий Лапин.  
19.04.2024 17:13
  (Мск) , Берн
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация для украинской армии ухудшается изо дня в день, российские военные медленно, но уверенно продвигаются вперед, а у Запада нет плана выхода из конфликта.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация для украинской армии ухудшается изо дня в день, российские военные медленно, но уверенно...

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По мнению эксперта, изначальный план Запада на то, что Россия рухнет под давлением санкций не оправдался, а сценария военной победы не существует.

«То, что мы наблюдаем сейчас, – это ситуация, которая становится все хуже и хуже. Ситуация ухудшается на местах для украинской армии – русские неуклонно продвигаются вперед, медленно, но верно. А с политической точки зрения выхода нет, нет никакой стратегии выхода с Запада, нет никакой стратегии выхода с Украины.

Есть принятие желаемого за действительное, что Украина все еще может одержать победу. Но мы не знаем, что такое – победа, не знаем, что определяет победу… В самом начале этого конфликта все были так убеждены, что смогут заставить Россию рухнуть с помощью санкций, что на самом деле даже не рассматривали возможность военной победы», – резюмировал Бо.

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