У Запада всё готово: Белоруссия опутана сетью грантоедов

07.02.2020, Минск, Артём Агафонов

Всевозможные западные фонды и грантоеды весьма вольготно чувствуют себя в условиях «последней диктатуры Европы», как это недавно признал сам белорусский президент Александр Лукашенко.

«Поддержка оппозиции и их политической деятельности — пожалуйста, фондов море. Американских, в Германии (Эберта, Аденауэра) и так далее. Они должны и оказывают помощь, правда, всегда непрозрачно: она идет через Польшу, Литву, чемоданами пытаются ввезти деньги в Беларусь», – это цитата из недавнего выступления Лукашенко.

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Белорусская оппозиция отреагировала на эти слова с видом несправедливо обиженной девственницы. В том духе, что мы, якобы, идейные, какие чемоданы. Лукавят, конечно. В Белоруссии каждая собака знает, что змагары десятилетиями живут за счет западных грантов. Да и грантодатели этого не скрывают.

Ежегодно на «поддержку демократии» в Белоруссии США официально тратит миллионы долларов. Суммы такие, что ни в один чемодан не поместятся. Их получатели тоже известны – оппозиционные политики, СМИ, разного рода НГО известного толка. На эти деньги проводятся в тех же Литве, Польше и Украине тренинги и семинары для активистов, пропагандистов, блогеров, кандидатов в депутаты разного уровня и партийных функционеров. Работа ведется активно, системно и очень давно. Помимо США, в этой работе участвуют Германия, Польша, Швеция и т.д.

Но, если оппозиционеры возбудились на слова о чемоданах, то меня беспокоит другая часть фразы белорусского президента. О том, что иностранные фонды должны оказывать помощь оппозиции.

Вообще-то, не должны. Вообще-то, это вмешательство во внутренние дела. Вообще-то, получение иностранного финансирования – это грубое нарушение белорусского закона «О политических партиях», за которое партия может быть и распущена. Но этот закон не работает, – на то, что Запад десятилетиями вскармливает свою пятую колонну, белорусская власть попросту закрывает глаза.

Но и это – не вся проблема. Если откровенно политические и подрывные структуры, вроде американских Национального фонда демократии, Международного республиканского института и Национального демократического института по международным вопросам или Фонда Сороса в самой Белоруссии все-таки не представлены, и местная пятая колонна все-таки вынуждена ездить с отчетами и за кэшем в тот же Вильнюс, то такая организация, как Агентство США по международному развитию (USAID) чувствует себя здесь, как дома и активно сотрудничает с властью.

Напомню, это не такая уж безобидная гуманитарная структура. В России она запрещена еще в 2012 году именно за вмешательство во внутренние дела и финансирование оппозиции.

И не зря. В СМИ неоднократно появлялась информация о связях USAID с ЦРУ США, а в прошлом году эта организация документ с названием «Концепция противодействия пагубному влиянию Кремля».

В Белоруссии USAID имеет большое влияние. Он поддерживает различного рода некоммерческие организации. Тематика самая разная – экология, гендер, локальные проблемы, СМИ. Активно работает с представителями бизнеса, местными властями. Организовывает для особо отличившихся стажировки в США.

Зачастую направления такой работы бывают благородными – например, помощь инвалидам. Но главная цель – создать в стране агентуру влияния, слой людей, комплиментарно относящихся к США, привыкших к американской поддержке, зависящих от нее. При этом не обязательно, чтобы эти люди напрямую занимались политикой.

Влиять можно по-разному. Например, в последние два года республику успешно «шатают» при помощи экологических протестов, а «культурно-просветительские» НКО активно перекодируют национальную идентичность на новый лад, близкий к польскому и, скорее, западнославянский, чем восточнославянский.

Насколько далеко простирается влияние западных фондов в Белоруссии? В качестве примера можно назвать «Минский диалог», регулярно проводимый в Минске под патронажем белорусского МИД форум, на котором частенько звучат антироссийские высказывания и присутствуют одиозные западные русофобы. Среди партнеров форума – тот же USAID, RAND Сorporation, а также два немецких фонда похожей направленности – имени Эберта и имени Аденауэра. На последнем «Минском диалоге» выступал лично Лукашенко.

Самое худшее, что на фоне всего этого Россия, к сожалению, заняла позицию стороннего наблюдателя и только сейчас стала предпринимать хоть какие-то попытки повлиять на ситуацию в республике. Но системной и многоплановой работе США и Запада она противопоставляет, в основном, лишь круглые столы, творческие вечера, раздачу матрешек и ленточек и умеренную критику в СМИ.

Стоит ли удивляться, что за 20 лет республика перешла для России из ближайших союзников в категорию «и не друг и не враг, а так»?